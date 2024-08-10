Гражданина Казахстана арестовали в США за кибермошенничество
Сегодня, 00:35
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Сегодня, 00:35Сегодня, 00:35
53Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В США арестованы гражданин Казахстана Александр Ходырев и россиянин Павел Кублицкий по обвинению в кибермошенничестве. Соответствующий ордер разместили на правовом портале CourtListener, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
По версии следствия, мужчины причастны к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации под названием WWH.
Кублицкого и Ходырева обвиняют в сговоре, целью которого якобы было "владение 15 или более несанкционированными устройств доступа".
Согласно ордеру, подозреваемые арестованы во Флориде 6 августа. Суд назначил первые слушания по их делу на 9 августа.
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