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  • Гражданина Грузии подозревают в фишинг-мошенничестве в Алматы
polisia.kz Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33
248
Фото: polisia.kz

Гражданина Грузии подозревают в фишинг-мошенничестве в Алматы

Преступную деятельность иностранца пресекли в ходе спецоперации в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на подразделение CyberPol МВД РК.

По оперативным данным, 41-летний гражданин Грузии причастен к серии мошенничеств.

"Предварительно, он путём обмана, фишинговым способом присваивал денежные средства граждан, оформляющих кредиты в банках второго уровня. По некоторым данным, иностранец мог промышлять этой схемой обмана на протяжении нескольких лет", - сообщили в полиции.

Проверяется причастность иностранца к другим аналогичным фактам.

Подозреваемый взят под стражу.

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Сегодня, 19:33
248
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