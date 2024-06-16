Гражданин Узбекистана погиб в ДТП на трассе Атырау-Доссор

Крупное ДТП c участием трёх автомобилей произошло на трассе Атырау-Доссор, в результате аварии погиб 51-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Трагедия случилась 15 июня примерно в 6:30 утра. По информации ДП Атырауской области, столкнулись автомобили КамАЗ, ПАЗ 32053 и Daewoo Nexia.

"В результате происшествия на месте скончался пассажир автомобиля Daewoo Nexia гражданин Узбекистана, 1973 года рождения.В настоящее время проводится расследование", — сообщили в полиции.

Фото: ДП Атырауской области