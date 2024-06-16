Гражданин Узбекистана погиб в ДТП на трассе Атырау-Доссор
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
69Фото: ДП Атырауской области
Крупное ДТП c участием трёх автомобилей произошло на трассе Атырау-Доссор, в результате аварии погиб 51-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Трагедия случилась 15 июня примерно в 6:30 утра. По информации ДП Атырауской области, столкнулись автомобили КамАЗ, ПАЗ 32053 и Daewoo Nexia.
"В результате происшествия на месте скончался пассажир автомобиля Daewoo Nexia гражданин Узбекистана, 1973 года рождения.В настоящее время проводится расследование", — сообщили в полиции.
Фото: ДП Атырауской области
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