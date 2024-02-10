Гражданин Турции получил тюремный срок за смерть троих человек в Атырауской области
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Судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела приговор Махамбетского районного суда в отношении гражданина Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Приговором суда первой инстанции, иностранец признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Он нарушил правила дорожного движения и эксплуатацию транспорта. В результате погибли три человека.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Кроме этого его лишили водительских прав на семь лет. Однако защитник осужденного не согласился с таким приговором и подал апелляционную жалобу. Кстати, иностранец вину признал и заключил процессуальное соглашение.
Решением апелляционной коллегии, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.
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