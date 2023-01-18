Гражданин Турции погиб в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Иностранец погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 17 января. 43-летний гражданин Турции на грузовике Mercedes Benz, двигаясь со стороны Костанайской области в сторону Актобе, вблизи поселка Жургенова при совершении обгона допустил столкновение с машиной DAF.

От удара Mercedes врезался в автогрейдер, чистивший проезжую часть от наледи.

Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте происшествия.