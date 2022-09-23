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  • Граждане Швейцарии заблудились во время автопутешествия по Казахстану
polisia.kz Вчера, 05:12
909
Фото: polisia.kz

Граждане Швейцарии заблудились во время автопутешествия по Казахстану

Двое туристов - граждане Швейцарии - заблудились в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

22 сентября утром участковые инспекторы полиции Аральского РОП ДП Кызылординской области полиции Асылбек Таргынов и Даурен Кенжалиев в степи заметили автомашину Toyota Camry 70. Дверь иномарки была открыта, в машине никого не было, а в салоне находились личные вещи.

Вскоре инспекторы выяснили, что автомобиль принадлежит гражданам Швейцарии - двум туристам. Они приехали ночью из Алматы в Аральск, заблудились, оставили автомобиль открытым, а сами ушли, чтобы увидеть знаменитое Аральское море.

Швейцарцев разыскали, вернули им машину и все вещи, за что они поблагодарили казахстанских полицейских.

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#турист #полицейский
Журналист
Вчера, 05:12
909
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