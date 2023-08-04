Граждане Кыргызстана смогут находиться в Казахстане до трёх месяцев

В Казахстане хотят продлить максимальный срок пребывания кыргызстанцев в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.



Когда постановление вступит в силу, граждане Республики Кыргызстан смогут находиться в Казахстане до 90 дней после пересечения границы Казахстана. Сейчас этот срок ограничен 30 днями.



Правила будут действовать до 1 сентября 2024 года. Проект будет находиться на обсуждении до 4 августа.