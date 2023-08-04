Граждане Кыргызстана смогут находиться в Казахстане до трёх месяцев
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
39Фото: inform.kz
В Казахстане хотят продлить максимальный срок пребывания кыргызстанцев в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
Когда постановление вступит в силу, граждане Республики Кыргызстан смогут находиться в Казахстане до 90 дней после пересечения границы Казахстана. Сейчас этот срок ограничен 30 днями.
Правила будут действовать до 1 сентября 2024 года. Проект будет находиться на обсуждении до 4 августа.
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