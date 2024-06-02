Граждане Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу в ЗКО

Пять граждан Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу в ЗКО, чтобы из Казахстана попасть в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В пресс-службе ДКНБ по ЗКО рассказали, что 27 мая на территории района Байтерек в 70 метрах от государственной границы пограничный наряд задержал пять граждан Афганистана, которые пытались незаконно её пересечь.

Они прибыли в Казахстан с намерением в дальнейшем выехать через территорию России в одну из стран Европы для поиска работы и лучших условий жизни.

"При этом у них не имелось соответствующих виз для въезда в Россию и страны Европы, они решили нелегально перейти границу из РК в РФ. Каждый иностранец заплатил от 5 тыс. до 7 тыс. долларов "проводникам", которые пообещали скрытно перевести их через государственную границу. Однако "проводники" своих обещания не выполнили и оставили их около границы. В итоге их задержали пограничники", — сообщили в ДКНБ по ЗКО.

По решению суда иностранцев привлекли к административной ответственности. Им запретили въезжать в Казахстан в течение пяти лет и выдворили в Афганистан.