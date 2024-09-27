Граждан Китая депортировали из Казахстана

Иностранцы незаконно трудились в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейда полицейские выявили группу мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность без надлежащих разрешений на одном из нефтегазовых месторождений в Темирском районе.

У пяти граждан Китайской Народной Республики, занятых монтажными работами, отсутствовали необходимые документы.

Согласно решению суда нарушители выдворены за пределы страны. Компанию, в которой работали иностранцы, оштрафовали на 700 МРП.