  • 27 Сентября, 20:48
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Граждан Китая депортировали из Казахстана

Сегодня, 19:34
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:34
Сегодня, 19:34
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Фото: polisia.kz

Иностранцы незаконно трудились в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейда полицейские выявили группу мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность без надлежащих разрешений на одном из нефтегазовых месторождений в Темирском районе.

У пяти граждан Китайской Народной Республики, занятых монтажными работами, отсутствовали необходимые документы.

Согласно решению суда нарушители выдворены за пределы страны. Компанию, в которой работали иностранцы, оштрафовали на 700 МРП.

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