Граждан Китая депортировали из Казахстана
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
122Фото: polisia.kz
Иностранцы незаконно трудились в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе рейда полицейские выявили группу мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность без надлежащих разрешений на одном из нефтегазовых месторождений в Темирском районе.
У пяти граждан Китайской Народной Республики, занятых монтажными работами, отсутствовали необходимые документы.
Согласно решению суда нарушители выдворены за пределы страны. Компанию, в которой работали иностранцы, оштрафовали на 700 МРП.
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