Граждан Афганистана без документов задержали в Актюбинской области
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
69Фото: polisia.kz
15 граждан Афганистана, нарушивших миграционное законодательство, выявили сотрудники патрульной полиции совместно с пограничниками в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На трассе Самара-Шымкент в районе посёлка Карабутак они остановили три автомобиля с иностранцами. При проверке документов выяснилось, что у семерых гостей республики истёк срок визы, а пятеро не имели при себе паспортов.
Всех иностранцев доставили в Управление миграционной службы для выяснения обстоятельств и установления личности нарушителей.
По предварительной информации, 11 из этих иностранных граждан являются студентами одного из столичных вузов, остальные прибыли в страну по рабочей визе.
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