Граждан Афганистана без документов задержали в Актюбинской области

15 граждан Афганистана, нарушивших миграционное законодательство, выявили сотрудники патрульной полиции совместно с пограничниками в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На трассе Самара-Шымкент в районе посёлка Карабутак они остановили три автомобиля с иностранцами. При проверке документов выяснилось, что у семерых гостей республики истёк срок визы, а пятеро не имели при себе паспортов.

Всех иностранцев доставили в Управление миграционной службы для выяснения обстоятельств и установления личности нарушителей.

По предварительной информации, 11 из этих иностранных граждан являются студентами одного из столичных вузов, остальные прибыли в страну по рабочей визе.