Гравий незаконно добывали в водоохранной зоне Жетысу

В области Жетысу недропользователи незаконно добывали песчано-гравийную смесь на 75 гектарах в водоохранной зоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

Прокуроры выявили 75 гектаров земель на карьерах русел рек Каратал и Коксу, незаконно предоставленные недропользователям в водоохранной зоне.

"Недропользователи занимались незаконной добычей песчанно-гравийной смеси, тогда как законодательством прямо запрещена добыча полезных ископаемых в пределах водоохранной полосы. По акту надзора прокуратуры постановлением суда виновные лица привлечены к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что действие разрешений недропользователям приостановлено с дальнейшим расторжением контрактных обязательств. В настоящее время приняты меры по возврату земель водного фонда в государственную собственность.

Также сообщается, что в течение января прокуроры вернули в государственный земельный фонд 30 земельных участков кадастровой стоимостью более 95 миллионов тенге.