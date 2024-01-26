Гравий незаконно добывали в водоохранной зоне Жетысу
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В области Жетысу недропользователи незаконно добывали песчано-гравийную смесь на 75 гектарах в водоохранной зоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
Прокуроры выявили 75 гектаров земель на карьерах русел рек Каратал и Коксу, незаконно предоставленные недропользователям в водоохранной зоне.
"Недропользователи занимались незаконной добычей песчанно-гравийной смеси, тогда как законодательством прямо запрещена добыча полезных ископаемых в пределах водоохранной полосы. По акту надзора прокуратуры постановлением суда виновные лица привлечены к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что действие разрешений недропользователям приостановлено с дальнейшим расторжением контрактных обязательств. В настоящее время приняты меры по возврату земель водного фонда в государственную собственность.
Также сообщается, что в течение января прокуроры вернули в государственный земельный фонд 30 земельных участков кадастровой стоимостью более 95 миллионов тенге.
"Указанные участки общей площадью семь тысяч гектаров в Аксуском районе, принадлежали ТОО "Куренбель", которые не осваивались и на протяжении длительного времени не использовались по назначению", - отметили в прокуратуре.
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