Гравий на 437 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские пресекли действия группы, осуществлявшей незаконную добычу гравия, нанеся ущерб на 437 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Недропользование велось на территории Келесского района.

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали четырёх подозреваемых, которые самовольно осуществляли реализацию полезных ископаемых (гравия). В ходе обысков у подозреваемых изъяли экскаватор, погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.