Гранты в медакадемии обещал мошенник жителям Актобе

Суд №2 в Актобе рассмотрел уголовное дело по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, мужчина присвоил пять миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Согласно материалам дела, в январе 2024 года подсудимый рассказывал, что у него "есть знакомые в разных сферах" и есть возможность за определённую плату зачислить студента в университет на грант. Позже, войдя в доверие потерпевших, мужчина сообщил о гонорарах за свои услуги. После этого, подсудимый обналичил деньги своих жертв и перечислил их на счёт матери. В результате троим потерпевшим причинен материальный ущерб в общей сложности в пять миллионов тенге.

В суде мужчина полностью признал вину и просил не лишать его свободы. При этом он полностью возместил потерпевшим причиненный им ущерб и они его простили.

"Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, банковскими квитанциями, вещественными доказательствами. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Суд обязал привлечь осужденного к принудительному труду по сто часов в год на весь срок в местах, определяемых местными исполнительными органами", — рассказали в суде.

Приговор ещё не вступил в законную силу.