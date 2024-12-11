В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары", учреждённого по поручению Главы государства, и лауреатов государственной молодежной премии "Дарын", передаёт BaigeNews.kz.

Среди триумфаторов премии "Дарын" – лауреаты конкурсов и фестивалей, призёры и победители спортивных состязаний, общественные деятели и активисты.

Профессиональное жюри выбирало лауреатов по номинациям: "Литература", "Наука", "Дизайн и изобразительное искусство", "Журналистика", "Классическая музыка", "Креативные инициативы", "Спорт", "Театр и кино", "Эстрада" и "Народное творчество".

Поздравляя победителей, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в стране растёт прогрессивное и талантливое поколение, которое объединяют общие принципы и устремления.

"Вы – надежда и опора народа. Президент страны, обращаясь к Вам, выделяет три главных ориентира для молодого поколения – это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Это три кита, на которых базируется сильная и успешная нация. То есть будущее нации определяете именно вы, и потому Глава государства возлагает на вас такие большие надежды. Со своей стороны, государство всесторонне поддерживает и будет поддерживать молодёжь", - отметила министр.

Обладателями грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" стали 30 молодых казахстанцев, чьи проекты были признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этому году также было добавлено новое направление – "Волонтёрство".

"Данный грант учреждён по поручению Президента Казахстана. Поэтому награды, которые вы сегодня получили, – это большая ответственность. Желаю Вам всегда быть на высоте!" – сказала Аида Балаева.

В выступлении министр также напомнила молодёжи о ключевых ценностях, являющихся главными ориентирами для нашей нации.

"На Национальном курултае в этом году президент выделил несколько важных ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Приверженность ценностям, которые обозначил Глава государства, положительно влияет на развитие молодёжи и изменение общественного сознания", - отметила министр.

Каждому победителю конкурса "Тәуелсіздік ұрпақтары" выделено по три миллиона тенге призовых. В этом году поступило 1 284 заявки, из которых было принято 897.

20 победителям государственной молодёжной премии присвоили звание "Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", вручили памятные статуэтки и денежное вознаграждение.