Гранты получат молодые эксперты в рамках специальной программы КИСИ

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В рамках программы молодые исследователи пройдут обучение по повышению компетенций и получат денежный грант на дальнейшее развитие.

Специальную программу по поддержке отечественных молодых исследователей "Казахстан: вызовы развития и пути решения" презентовали в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК. Данная программа предполагает дальнейшее развитие их конкурентоспособности в экспертном и научно-исследовательском поле. Об этом рассказала учёный секретарь КИСИ Асель Назарбетова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Старт программы по поддержке молодых экспертов объявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов на официальной встрече с представителями СМИ. По его словам, целью этой программы является отбор молодых людей, занимающихся наукой и исследованиями, и их обучение навыкам аналитической работы.

"Как вы знаете, не только в КИСИ занимаются подобной подготовкой нового поколения экспертов, однако наше отличие заключается в том, что в конце участникам программы, победившим в конкурсе, мы даём денежные гранты в размере 750 тысяч тенге. То есть, мы обучаем претендентов на грант, даём им задания, а по итогам обучения оцениваем работы, отбирая лучшие, и оказываем финансовую поддержку", - отметила Асель Назарбетова.

В прошлом году Казахстанский институт стратегических исследований уже проводил аналогичный конкурс. Тогда 12 обладателей грантов вложили выигранные средства в своё дальнейшее профессиональное развитие.

"Польза для КИСИ заключается в том, что мы получили 11 качественных научных докладов на различные темы, которые касаются нашей сферы деятельности: международные отношения, внешняя политика, социология, политология и прочее. В каждой из работ мы выявили очень интересные экспертные рекомендации, которые можно будет применить в дальнейшем. В прошлом году тема нашей программы была: "Образы будущего Казахстана", но оказалось, что не только молодым, но и видным экспертам было трудно раскрывать тему о будущем страны. Поэтому в этом году мы решили сделать упор на тему, которая актуальна здесь и сейчас: "Казахстан: вызовы развития и пути решения", - добавила учёный секретарь.

Приём заявок на участие в программе осуществляется с 6 февраля по 7 марта включительно. Далее будет работать конкурсная комиссия, которая отберёт 20 исследователей, с которыми будут проводиться образовательные встречи, семинары с экспертами и менторами.

Отмечается, что участие в программе могут принять граждане Республики Казахстан до 35 лет, с наличием степени магистра в сфере гуманитарных и социальных наук, публикаций в научных изданиях за последние пять лет, а также с опытом работы не менее трёх лет.