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Гранты на бизнес выдавали госслужащим и их женам в Шымкенте
Гранты на новые бизнес-идеи в Шымкенте выдавали с нарушениями. Это выявили сотрудники Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Выяснилось, что конкурсная комиссия формально проводила оценку проектов. А у победителей, получивших бюджетные деньги, отсутствовала новизна бизнес-идей. Таких проектов 59. Но больше всего борцов с коррупцией возмутило, что даже эти идеи порой оставались только на бумаге. Подтвердил это и Фонд развития предпринимательства. При мониторинге, были установлены факты получения грантов руководителем госучреждения, а также супругой акима одного из районов города. Госпрограмма же предусмотрена для социально уязвимых слоев населения. Были также получатели, которые еще до истечения срока освоения гранта, прекращали предпринимательскую деятельность. На общественном совете было решено, инициировать вопрос о внесении изменений в Правила предоставления государственных грантов, с учетом выявленных коррупционных рисков.
"Основной критерий выдачи грантов является новизна бизнес-идеи. Зачастую без этой новизны на простые вещи предпринимателям выдается безвозвратная сумма в размере пяти миллионов тенге. При этом суммы не возвращаются в бюджет. И проект остается не реализованным", - прокомментировал руководитель Управления превенции департамента Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту Алексей Колосков.
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