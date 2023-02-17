Гранты на 31 миллиард тенге выдадут казахстанцам в рамках нацпроекта

Безвозмездные гранты на 31 миллиард тенге выдадут в этом году казахстанцам в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Стартовый капитал в миллион 380 тысяч тенге для запуска своего бизнес-проекта получат девять тысяч человек. Претендовать на грант смогут лица с инвалидностью, многодетные или малообеспеченные семьи, а также "кандасы". Заявки будут приниматься онлайн на портале Business.enbek.kz. Для подачи заявления на грант нужно зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствие условиям проекта, заполнить шаблон бизнес-плана и завершить подачу пакета документов, подписав электронным ключом.

Первый поток приёма заявок стартует 20 февраля и продлится десять дней.