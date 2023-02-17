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Гранты на 31 миллиард тенге выдадут казахстанцам в рамках нацпроекта Сегодня, 09:36
161
Сегодня, 09:36
161

Гранты на 31 миллиард тенге выдадут казахстанцам в рамках нацпроекта

Безвозмездные гранты на 31 миллиард тенге выдадут в этом году казахстанцам в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Стартовый капитал в миллион 380 тысяч тенге для запуска своего бизнес-проекта получат девять тысяч человек. Претендовать на грант смогут лица с инвалидностью, многодетные или малообеспеченные семьи, а также "кандасы". Заявки будут приниматься онлайн на портале Business.enbek.kz. Для подачи заявления на грант нужно зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствие условиям проекта, заполнить шаблон бизнес-плана и завершить подачу пакета документов, подписав электронным ключом.

Первый поток приёма заявок стартует 20 февраля и продлится десять дней. 

"Для получения гранта обязательным условием является наличие сертификата "Бизнес бастау". Оно проводится онлайн, любой человек  соответствующей категории, безработный либо самозанятый может пройти обучение "Бизнес бастау". Гранты же предоставляются с этого года только для социально уязвимых слоёв населения. При подаче они должны быть либо безработными, либо индивидуальными предпринимателями", - сообщила главный эксперт Департамента занятости МТСЗН РК Жадыра Оразбаева.

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#грант #предпринимательство #Бизнес бастау
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:36
161
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