Гранты и именные стипендии заработали школьники-призёры президентской олимпиады в РК

Фото: пресс-служба Минпросвещения

54 школьника стали призёрами президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла. Участники, набравшие максимальные баллы, выиграли 35 грантов и 12 именных стипендий в ведущие вузы страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Церемония закрытия XV юбилейной олимпиады прошла в университете имени академика Букетова в Караганде.

"Благодаря президентской олимпиаде наши школьники раскрывают свой потенциал и получают весомую поддержку в виде образовательных грантов. Школьники состязались в знаниях математики, биологии, химии и физики. В этом году шесть вузов выделили 35 грантов и 12 именных стипендий призёрам", - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

По итогам олимпиады девять участников награждены дипломом I степени, 18 человек - дипломом II степени и 27 - дипломом III степени Министерства просвещения.

35 ученикам, набравшим максимальные баллы, вручены образовательные гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете (9), Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова (4), Атырауском университете имени Досмухамедова (5) и Актюбинском региональном университете имени Жубанова (5), Павлодарском государственном университете имени Торайгырова (12).

Карагандинский университет имени академика Букетова вручил 12 призёрам именные стипендии.