Гранты до 1,2 миллиона тенге получили 12 тысяч молодых казахстанцев

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В Казахстане продолжают помогать молодежи найти работу. Чтобы охватить мерами господдержки большую часть молодых людей в стране был увеличен возраст молодежи до 35 лет. Тем самым их численность выросла до 5,7 миллиона человек, передает BaigeNews.kz.

Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов написал в своем Instagram, какие меры для этого принимаются.

"С марта 2022 года увеличена продолжительность и заработная плата по проектам "Молодежная практика" (с 6 до 12 месяцев, с 25 до 30 МРП) и "Первое рабочее место" (с 12 до 18 месяцев, с 20 до 30 МРП). Данные меры позволили трудоустроить более 177 тысяч молодежи (из них на постоянные рабочие места – свыше 107 тысяч)", - сообщил он.

По его словам, онлайн-обучение в рамках проекта "Бастау бизнес" прошли порядка 70 тысяч молодежи; по проекту "Жасыл ел" до 2025 года ежегодно к оплачиваемой сезонной работе по благоустройству населенных пунктов будут привлекаться 30 тысяч молодых людей.

"По поручению Главы государства вводится механизм льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых для молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Максимальная сумма кредита до 5 миллионов тенге. На 2023 год планируется выдать порядка 6 тысяч микрокредитов. Для открытия собственного бизнеса более 12 тысяч молодым людям предоставлены гранты в размере до 400 МРП (свыше одного миллиона 200 тысяч тенге)", - написал Кульгинов.

Также, в рамках нового Социального кодекса планируется трудоустроить более 3,3 миллиона человек, из них 2,3 миллиона молодежи. Это новые рабочие места, создаваемые в рамках Нацпроектов и частных инициатив бизнеса, субсидируемые государством рабочие места, инструменты для открытия собственного дела, места, высвобождаемые в связи с естественным движением рабочей силы и так далее.