Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами

Фото: МО РК

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек принял участие в церемонии по подписанию соглашения между Министерством обороны и высшими учебными заведениями страны, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча состоялось в Алматы во Дворце Республики, в нем также приняли участие Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и ректоры вузов.

Руководители ведомств поздравили коллег с Национальным праздником – Днем Республики.

Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.

В соглашении, которое подписали руководители более пятидесяти вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для поступления в вузы вне конкурса.

Договоренности начнут действовать с 2023 года.