open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами
МО РК Сегодня, 07:42
36
Фото: МО РК

Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек принял участие в церемонии по подписанию соглашения между Министерством обороны и высшими учебными заведениями страны, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча состоялось в Алматы во Дворце Республики, в нем также приняли участие Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и ректоры вузов.

Руководители ведомств поздравили коллег с Национальным праздником – Днем Республики.

Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.

В соглашении, которое подписали руководители более пятидесяти вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для поступления в вузы вне конкурса.

Договоренности начнут действовать с 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Минобороны #солдат #гранты #вуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:42
36
Поделитесь:
Наверх