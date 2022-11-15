Гранты для молодёжи и НПО: какие проекты реализуют в Центре социальных инициатив

Фото: cisc.kz

В этом году Центр поддержки социальных инициатив выделил 82 гранта для НПО. При поддержке МИОР РК, местных исполнительных органов Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областей, а также компании "Шелл Казахстан" реализовано 102 проекта. Все они направлены на решение социальных вопросов и поддержку молодёжи. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: пресс-служба Центра поддержки социальных инициатив

Центр поддержки гражданских инициатив создан в 2016 году. Он является национальным оператором в сфере грантового финансирования неправительственных организаций.

"Наша деятельность имеет три цели – это совершенствование взаимодействия государства и неправительственных организаций путём предоставления грантов, консолидация усилий НПО в решении государственных задач, консультационная поддержка неправительственного сектора", - отметил в ходе презентации председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Галым Курман.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Одним из грантополучателей Центра в этом году стало ОО "Республиканское студенческое движение "АСК". Они презентовали проект "Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодёжи о потребностях рынка труда".

В рамках проекта для старшеклассников разработано мобильное приложение "Bagyt" на двух языках, в котором интегрированы государственные программы по трудоустройству и занятости.

"В районах, сёлах дети в основном не знают о госпрограммах, какие профессии сейчас востребованы, особенности рынка труда. А он сейчас меняется из-за цифровизации, пандемия внесла свои коррективы. Мы старались в рамках проекта донести основную мысль, что молодые люди должны выбирать профессию по своим навыкам. Также проводили экскурсии на заводы, другие предприятия, чтобы дети смогли увидеть сами, как проходит рабочий процесс", - рассказал президент ОО "Республиканское студенческое движение АСК" Ильяс Тустикбаев.

Фото: пресс-служба Центра поддержки социальных инициатив

Другой социальный проект, организованный на грантовые средства - "Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Qamqor" по привлечению волонтёров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения". Его основная цель - расширение участия волонтёров в сфере соцобслуживания.

Для проекта по оказанию поддержки пожилым людям выделено 30 малых грантов по 300 тысяч тенге. В социальный проект привлечены около двух тысяч волонтёров, более половины из них – студенты.

Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова

Меруерт Утегенова занимается волонтёрством с 2018 года. По её словам, в работе с пожилыми людьми главное – терпение и чуткость.

"Сложностей в работе с ними нет. Они всегда рады нас видеть, встречают с любовью. Но нужно быть терпеливыми и чуткими. Многие пожилые люди плохо слышат. Нужно быть готовыми к тому, что необходимо о чем-то переспрашивать, уточнять. Мы видим разные жизненные истории, но стараемся не принимать близко к сердцу, чтобы это не мешало работе", - рассказала Меруерт.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Ещё один социальный проект, в рамках которого в этом году выделено 30 малых грантов - "Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Sabaqtastyq" по внедрению практики наставничества волонтёрами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодёжи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения".

Проект реализует ОО "Попечительский совет организаций образования QOLDAU.

"Наша работа состоит в том, чтобы права детей не нарушались. И самое главное, чтобы их психологическое состояние было хорошим. Для этого мы с ними разговариваем каждый день. Каждый ребёнок может обратиться к своему наставнику", - рассказал Медер Аматов, член "Попечительского совета организаций образования "QOLDAU".

Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова