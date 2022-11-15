Гранты для молодёжи и НПО: какие проекты реализуют в Центре гражданских инициатив

Фото: cisc.kz

В этом году Центр поддержки гражданских инициатив выделил 82 гранта для НПО. При поддержке МИОР РК, местных исполнительных органов Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областей, а также компании "Шелл Казахстан" реализовано 102 проекта. Все они направлены на решение социальных вопросов и поддержку молодёжи. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: пресс-служба Центра поддержки социальных инициатив

Центр поддержки гражданских инициатив создан в 2016 году. Он является национальным оператором в сфере грантового финансирования неправительственных организаций.

"Наша деятельность имеет три цели — это совершенствование взаимодействия государства и неправительственных организаций путём предоставления грантов, консолидация усилий НПО в решении государственных задач, консультационная поддержка неправительственного сектора", — отметил в ходе презентации председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Галым Курман.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Одним из грантополучателей Центра в этом году стало ОО "Республиканское студенческое движение "АСК". Они презентовали проект "Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодёжи о потребностях рынка труда".

В рамках проекта для старшеклассников разработано мобильное приложение Bagyt на двух языках, в котором интегрированы государственные программы по трудоустройству и занятости.

"В районах, сёлах дети в основном не знают о госпрограммах, какие профессии сейчас востребованы, особенности рынка труда. А он сейчас меняется из-за цифровизации, пандемия внесла свои коррективы. Мы старались в рамках проекта донести основную мысль, что молодые люди должны выбирать профессию по своим навыкам. Также проводили экскурсии на заводы, другие предприятия, чтобы дети смогли увидеть сами, как проходит рабочий процесс", рассказал президент ОО "Республиканское студенческое движение АСК" Ильяс Тустикбаев.

Фото: пресс-служба Центра поддержки социальных инициатив

Другой социальный проект, организованный на грантовые средства — "Реализация общенационального проекта Birgemiz: Qamqor по привлечению волонтёров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения". Его основная цель — расширение участия волонтёров в сфере соцобслуживания.

Для проекта по оказанию поддержки пожилым людям выделено 30 малых грантов по 300 тысяч тенге. В социальный проект привлечены около двух тысяч волонтёров, более половины из них — студенты.

Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова

Меруерт Утегенова занимается волонтёрством с 2018 года. По её словам, в работе с пожилыми людьми главное — терпение и чуткость.

"Сложностей в работе с ними нет. Они всегда рады нас видеть, встречают с любовью. Но нужно быть терпеливыми и чуткими. Многие пожилые люди плохо слышат. Нужно быть готовыми к тому, что необходимо о чем-то переспрашивать, уточнять. Мы видим разные жизненные истории, но стараемся не принимать близко к сердцу, чтобы это не мешало работе", — рассказала Меруерт.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Ещё один социальный проект, в рамках которого в этом году выделено 30 малых грантов, — "Реализация общенационального проекта Birgemiz: Sabaqtastyq по внедрению практики наставничества волонтёрами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодёжи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения".

Проект реализует ОО "Попечительский совет организаций образования QOLDAU".

"Наша работа состоит в том, чтобы права детей не нарушались. И самое главное, чтобы их психологическое состояние было хорошим. Для этого мы с ними разговариваем каждый день. Каждый ребёнок может обратиться к своему наставнику", — рассказал Медер Аматов, член "Попечительского совета организаций образования QOLDAU.

Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова