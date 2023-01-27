Гранты детям погибших при исполнении: премьер подписал постановление

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Детям погибших военнослужащих будут предоставлять гранты на обучение в вузах. Соответствующее поставноление подпсиал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz.

Согласно документу, внесены изменения в правила присуждения грантов для обучения в вузе. Так в пункт 6 внесено дополнение, согласно которому теперь приём на обучение детей (в том числе усыновлённых, удочерённых, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, осуществляется вне конкурса.

Также теперь по конкурсу на группы образовательных программ, по которым установлена квота для граждан РК из числа сельской молодёжи, 65 процентов грантов от общего количества присуждается в порядке общего конкурса, а на остальные 35 процентов грантов проводится конкурс только для граждан Казахстана из числа сельской молодёжи.

Документ подписан 23 января, в действие вводится с 6 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что для детей полицейских, пожарных и военнослужащих, погибших при выполнении своего долга, введут новые льготы для поступления в колледжы и школы для одарённых детей.