Грантовые программы до 7 млн тенге презентовал Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры"

Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры" презентовал грантовые программы для медиатренеров, развития региональных СМИ и блогеров, передаёт BaigeNews.kz.

Генеральный директор фонда Адлет Алимханов рассказал о деятельности "Медиа дамыту қоры". По его словам, гранты значимы для медиасферы в Казахстане как инструмент поддержки качественной журналистики, стимулирования общественного диалога и обеспечения информационной открытости в стране.

Вместе с тем грантовые программы предоставляют возможность журналистам реализовать свои идеи и проекты, открывая новые подходы развития отрасли.

"Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры" поддерживает профессионалов медиаиндустрии. Мы ищем не проекты, приносящие прибыль, а людей, готовых менять сферу к лучшему. Нас интересуют те, кто верит в свой проект, с энтузиазмом работает над его реализацией и стремится развивать медиа в целом", - отметил глава фонда.

Представители фонда озвучили предварительные итоги программы грантов для медиа-тренеров. Приём заявок открыт до 30 июня.

Важным событием стал официальный старт двух конкурсов:

- гранты для акселерации малых региональных СМИ;

- гранты для авторов контента в социальных сетях.

Оба конкурса будут проходить в два этапа. Первый – рассмотрение заявок конкурсной комиссией, второй – защита проекта автором.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

Гостями презентации стали ведущие журналисты, блогеры, представители государственных органов и экспертных кругов. В преддверии дня работников СМИ руководитель Корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры" Адлет Алимханов поздравил коллег с профессиональным праздником.

Участники мероприятия подчеркнули важность доступности грантовых программ в журналистике как драйвера развития разнообразия мнений, свободы слова, а также профессионализма и информационной грамотности в обществе.