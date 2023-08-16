  • 16 Августа, 04:27
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Грант за полмиллиона тенге обещал мошенник жительнице Тараза

Сегодня, 03:34
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 03:34
Сегодня, 03:34
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Фото: pixabay.com

11 августа в полицию Тараза с заявлением обратилась жительница села Туймекент. Женщина сообщила, что 28 июля этого года передала 500 000 тенге своему знакомому, который обещал помочь в поступлении ее сына на грант в один из престижных университетов Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 31-летний житель Тараза.

Мужчина полностью признал свою вину. Ведется следствие.

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