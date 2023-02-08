Грант в миллион тенге получат молодые эксперты в рамках специальной программы КИСИ

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В рамках программы молодые исследователи пройдут обучение по повышению компетенций и получат денежный грант на дальнейшее развитие.

Специальную программы по поддержке отечественных молодых исследователей "Казахстан: вызовы развития и пути решения" презентовали в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК. Данная программа предполагает дальнейшее развитие их конкурентоспособности в экспертном и научно-исследовательском поле. Об этом рассказала учёный секретарь КИСИ Асель Назарбетова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам спикера, целью этой программы является отбор молодых людей, занимающихся наукой и исследованиями, и их обучение навыкам аналитической работы.

"Как вы знаете, не только в КИСИ занимаются подобной подготовкой нового поколения экспертов, однако наше отличие заключается в том, что в конце участникам программы, победившим в конкурсе, мы даём денежные гранты в размере 1 миллиона тенге. То есть, мы обучаем претендентов на грант, даём им задания, а по итогам обучения оцениваем работы, отбирая лучшие, и оказываем финансовую поддержку", - отметила Асель Назарбетова.

В прошлом году Казахстанский институт стратегических исследований уже проводил аналогичный конкурс. Тогда 12 обладателей грантов вложили выигранные средства в своё дальнейшее профессиональное развитие.

"Польза для КИСИ заключается в том, что мы получили 11 качественных научных докладов на различные темы, которые касаются нашей сферы деятельности: международные отношения, внешняя политика, социология, политология и прочее. В каждой из работ мы выявили очень интересные экспертные рекомендации, которые можно будет применить в дальнейшем. В прошлом году тема нашей программы была: "Образы будущего Казахстана", но оказалось, что не только молодым, но и видным экспертам было трудно раскрывать тему о будущем страны. Поэтому в этом году мы решили сделать упор на тему, которая актуальна здесь и сейчас: "Казахстан: вызовы развития и пути решения", - добавила учёный секретарь.

Приём заявок на участие в программе осуществляется с 6 февраля по 7 марта включительно. Далее будет работать конкурсная комиссия, которая отберёт 20 исследователей, с которыми будут проводиться образовательные встречи, семинары с экспертами и менторами.

Отмечается, что участие в программе могут принять граждане Республики Казахстан до 35 лет, с наличием степени магистра в сфере гуманитарных и социальных наук, публикаций в научных изданиях за последние пять лет, а также с опытом работы не менее трёх лет.