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Грант на обучение в КБТУ вручили участникам фестиваля шахмат в Атырау
Объявлены победители международного фестиваля шахмат в Атырау, организатором которого выступает Академия шахмат Динары Садуакасовой, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает организатор фестиваля, соревнованиях приняли участие порядка 300 человек из девяти стран (Казахстан, США, Нидерланды, Литва, Украина, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Россия). Общий гарантированный призовой фонд фестиваля составил 13 257 500 тенге.
Объявлены победители трёх турниров фестиваля: Atyrau Open (для спортсменов не ниже второго разряда), Atyrau Juniors (для спортсменов не ниже третьего разряда, 2006 г.р. и младше), а также блиц-турнира (для спортсменов не ниже третьго разряда).
Обладателями медалей, дипломов либо денежных призов в итоге стали более 80 участников фестиваля. Среди них международные гроссмейстеры, юные шахматисты и ветераны.
Основным по составу игроков в рамках фестиваля стал турнир Atyrau Open. За победу сражались признанные профессионалы: международные гроссмейстеры, международные мастера, известные шахматисты.
Победителями среди женщин в данном турнире были названы Алуа Нурманова (III место), Назерке Нургали (II место) и Екатерина Борисова (I место). Среди мужчин ведущие позиции заняли Сергей Тивяков (III место), Арсений Нестеров (II место) и Тимур Гареев (I место). В число ветеранов, одержавших победу в турнире Atyrau Open, вошли Айткали Избасаров (III место), Ессей Хусаинов (II место), АзидоллаХамиев (I место).
По итогам турнира Atyrau Juniors вручены призы в возрастных категориях до 8, 10, 12 и 14 лет.
Самому юному участнику фестиваля четырёхлетнему Кайрату Абдул-Малику аким Атырау Мейрим Калауи вручил сертификат на сумму 200 000 тенге.
Что касается блиц-турнира, то в нём в призовую тройку вошли Павел Понкратов, Фаррух Амонатов и Сергей Тивяков.
Двое участников получили специальную награду в виде гранта на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете (КБТУ) - Батырхан Шеруен и Амирали Абзал.
В рамках фестиваля состоялись мастер-классы и сеансы одновременной игры, первый семинар международных арбитров, где участники после успешного экзамена имели возможность получить звание арбитр FIDE. Накопить необходимое для этого число баллов смогли шесть слушателей семинара.
По заверению акима Атырауской области Серика Шапкенова, фестиваль должен стать традиционным и пригласил всех участников вернуться на площадку в следующем году.
Фото: Академия шахмат Динары Садуакасовой
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