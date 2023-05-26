Границы нескольких областей изменят в стране

Границы Восточно-Казахстанской и ряда областей изменят, передаёт BaigeNews.kz. Из ВКО исключат ряд административных единиц: городов Семей, Курчатов, а также районов Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского, Урджарского,

Также изменятся границы Павлодарской области путем исключения города Курчатов, планируется изменить границы Павлодарской области путем исключения города Курчатова общей площадью 11 тысяч гектар и передать его в ведение области Абай.

Границы же Абайского региона предполагается окончательно установить, включив города Семей и Курчатов, районы Ақсуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский и Урджарский районы.

Проект размещён на портале "Открытые НПА" и открыт для обсуждения на портале до 8 июня 2023 года.