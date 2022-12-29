Границы города Косшы закрепили законодательно

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Границы города Косшы в Акмолинской области закрепили законодательно. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанное премьер-министром 21 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Правительство Республики Казахстан постановило согласиться с совместным постановлением акимата Акмолинской области от 23 ноября 2022 года № А-11/554 и решением Акмолинского областного маслихата от 23 ноября 2022 года №7С-22-3 "Об установлении границ города Косшы Акмолинской области" об установлении границ города Косшы Акмолинской области согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Согласно документу, площадь города Косшы теперь составляет 5 198 гектаров. Сообщается также, что определение границ не повлечёт отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Напомним, в июле 2021 года президент подписал указ о присвоению Косшы статуса города.