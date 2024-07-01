Границы Атырауской области станут шире
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
125Фото: primeminister.kz
Атыраускую область планируют расширить. Соответствующее постановление подготовлено правительством нашей страны "Об изменении границ Атырауской области", передаёт BaigeNews.
"Изменить границы Атырауской области путем включения в территорию Атырауской области земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 3 954 015,300 гектара", - говорится в документе.
К слову, изменение границ области не потребует дополнительных средств из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и (или) правовых последствий.
Публичное обсуждение документа продлится до 15 июля.
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