Граница растаяла: Швейцария и Италия перекраивают карту из-за отступивших ледников

Швейцария и Италия были вынуждены перенести участок границы между двумя государствами в Альпах, поскольку изменения глобального климата приводят к таянию ледников и изменению формы горных хребтов, по которым этот участок пролегает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Часть территории, которую затронули изменения, проходит по склонам и у подножии Маттерхорна – одного из высочайших пиков Европы, где расположен один из самых известных горнолыжных курортов.

Граница между этими двумя странами в значительной степени определяется ледниковыми хребтами или участками нетающего снега, но резкое сокращение размеров ледников в последние годы привело к тому, что эти естественные границы начали смещаться. Вносимые изменения отражают уже произошедшие реальные географические перемены.

Проект двустороннего соглашения о переносе границ подготовила в мае 2023 года совместная швейцарско-итальянская рабочая группа. Швейцария официально одобрила соглашение об изменении границы на прошлой неделе. Италии сделать это ещё предстоит.

По данным последних измерений, опубликованных в сентябре прошлого года, в 2023 году ледники Швейцарии потеряли 4% своего объёма. И это ещё не рекордный показатель: годом ранее, за 2022-й, ледник "ужался" ещё в полтора раза больше (6%).

Швейцарская сеть мониторинга ледников (Glamos) ежегодно публикует отчёт, в котором рекордные потери объясняются длинным жарким летом 2022 года вкупе с низким уровнем осадков (то есть снега) следующей зимой.

В пятницу Швейцария заявила, что пересмотр границ отвечает экономическими интересами обеих стран, поскольку поможет им договариваться о том, кто из них несёт ответственность за содержание той или иной конкретной природной территории.