Грандиозный Наурыз-бал прошел в Астане
Имиджевый проект уже второй год подряд привлекает внимание иностранных гостей.
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В Астане прошел яркий и захватывающий "Наурыз бал" в честь одного из самых значимых праздников Казахстана - Наурыза, передаёт BaigeNews.kz.
Этот уникальный имиджевый проект уже второй год подряд привлекает внимание иностранных гостей и помогает укрепить интерес к казахской культуре. На балу собрались представители дипломатического корпуса, а также руководители международных организаций и компаний. Организатором мероприятия выступило Министерство культуры и информации Республики Казахстан.
К слову, Наурыз - символ обновления и единства, что делает этот праздник идеальной платформой для демонстрации богатого культурного наследия Казахстана. Бал был украшен выступлениями лучших творческих коллективов и исполнителей столицы, которые порадовали гостей фольклорными и этническими номерами, погружая в атмосферу настоящего казахского праздника.
Проект "Наурыз Бал" стал важным шагом в укреплении культурных связей и развитии международного сотрудничества. В условиях, когда культурная дипломатия играет ключевую роль в формировании позитивного имиджа страны, такие мероприятия становятся неотъемлемой частью государственной и общественной политики Казахстана.
Напомним, ранее мы писали, чем казахстанцам запомнилось празднование Наурыза.
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