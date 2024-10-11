Grand Slam по дзюдо в ОАЭ: казахстанец пробился в полуфинал

Дзюдоист из Казахстана Магжан Шамшадин одержал победу в четвертьфинале турнира серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"В схватке за выход в полуфинал в весовой категории до 60 килограммов ему противостоял Самариддин Кучкаров из Узбекистана. Шамшадин уверенно выиграл у оппонента, пробившись в 1/2 финала. Теперь его соперником будет Седрик Ривол из Франции", ― говорится в сообщении Национального олимпийского комитета РК.

В этом же весе Даурен Суюкенов проиграл в четвертьфинале Изнауру Сааеву (Россия). Он, как и Абиба Абужакынова, будет бороться в утешительном раунде.

Ранее сообщалось, что Казахстан стартовал с побед на турнире по дзюдо в ОАЭ.