Grand Slam по дзюдо в Астане: Галымжан Крыкбай вышел во второй раунд

Казахстанский дзюдоист Галымжан Крыкбай успешно стартовал на турнире серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он представляет команду Казахстана в весовой категории свыше 100 килограммов.

В первой схватке Галымжан одержал победу над китайцем Юнцзе Инь. Во втором раунде ему будет противостоять Темур Рахимов (Таджикистан).

Между тем, сразу десять представителей команды Казахстана по дзюдо не смогли преодолеть первый круг турнира серии Grand Slam.

У мужчин в весе до 100 килограммов со стартовой задачей не справились Нурлыхан Шархан, Бекзат Шагатаев, Ислам Бозбаев. В категории свыше 100 килограммов уступил в первом круге Еламан Ергалиев.

В женских соревнованиях проиграли Лаура Жанибекова, Анастасия Нагачевская (обе в весе до 78 килограммов). Аида Тойшибекова, Акерке Рамазанова, Назгуль Маратова, Карина Такиева не прошли во второй круг в категории свыше 78 килограммов.