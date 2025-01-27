Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД на системной основе проводится работа по обнаружению и изъятию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе 4 похищенных в период январских событий, а также 6 гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра.

Так, УБОП ДП Алматы совместно с сотрудниками следственного изолятора города в Турксибском районе обнаружен схрон, где изъято 3 обреза, 3 пистолета, 4 гранаты и около 50 патронов, а также карабин, похищенный из оружейного магазина в ходе январских событий.

Аналогичные совместные оперативные мероприятия УБОП и ДУИС проведены в Таразе, где найден схрон с 2 обрезами и боевым арбалетом, также похищенным во время январских беспорядков.

В Актобе оперативники УБОП и учреждения УИС на территории садоводческого общества изъяли винтовку ТОЗ с 56 патронами и гранату Ф-1.

В Алматинской области обнаружены 2 ружья, граната РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также 2 пистолета Макарова, которые значатся похищенными в ходе январских событий.

В Талдыкоргане оперативниками УБОП в ходе реализации поступившей информации у местного жителя из автомобиля изъято 5 травматических пистолетов.