Гранатовый сок массово изымают из магазинов в Кыргызстане: в чём причина

Санитарно-эпидемиологическая служба Оша, согласно приказу департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве КР, изымает из торговых точек города гранатовый газированный напиток торговой марки "Золотая жизнь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Кампанию проводят на основании приказа Министерства здравоохранения в целях охраны здоровья населения, особенно детей.

В мэрии отметили, что напиток, по результатам лабораторных исследований, содержит краситель азорубин Е 122, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.