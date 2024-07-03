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Гранатовый сок массово изымают из магазинов в Кыргызстане: в чём причина

Сегодня, 20:32
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пресс-служба мэрии Оша Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32
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Фото: пресс-служба мэрии Оша

Санитарно-эпидемиологическая служба Оша, согласно приказу департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве КР, изымает из торговых точек города гранатовый газированный напиток торговой марки "Золотая жизнь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Кампанию проводят на основании приказа Министерства здравоохранения в целях охраны здоровья населения, особенно детей.

В мэрии отметили, что напиток, по результатам лабораторных исследований, содержит краситель азорубин Е 122, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Фото пресс-службы мэрии Оша.
 

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