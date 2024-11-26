Граната взорвалась в учебном центре МВД РК в Шымкенте
Есть пострадавшие.
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
80Фото: baigenews.kz
Несколько курсантов пострадали во время взрыва гранаты в Учебном центре МВД РК в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Молодых людей госпитализировали.
"Факт имел место во время проведения плановых учебных мероприятий. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Двое курсантов проходят лечение в медицинском учреждении, их состояние стабильное", — сообщили в департаменте полиции Шымкента.
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