  • 26 Ноября, 21:29
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Граната взорвалась в учебном центре МВД РК в Шымкенте

Есть пострадавшие.

Сегодня, 20:59
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: baigenews.kz

Несколько курсантов пострадали во время взрыва гранаты в Учебном центре МВД РК в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Молодых людей госпитализировали.

"Факт имел место во время проведения плановых учебных мероприятий. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Двое курсантов проходят лечение в медицинском учреждении, их состояние стабильное", — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

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