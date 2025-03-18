В Астане рассматривают возможность изменения рабочего графика для ряда организаций с целью уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть в часы пик, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщил заместитель акима города Ерсин Отебаев на заседании маслихата.

По словам чиновника, в настоящее время акимат работает с 8:30, и рассматривается возможность сдвига рабочего времени центральных исполнительных органов. Этот шаг поможет равномерно распределить потоки транспорта и пассажиров, что улучшит движение по столице.

"Мы будем выходить с инициативой на правительственный уровень, чтобы обсудить перенос рабочего времени на полчаса или час. Важно, чтобы это также касалось учреждений образования и здравоохранения. Это решение позволит снизить нагрузку на дороги и улучшить общественный транспорт в утренние и вечерние часы", — сказал Отебаев.

Предлагаемый график работы:

Поликлиники и больницы — с 7:30 (вместо 8:00).

Детские сады и школы — с 8:00.

Министерства и национальные компании — с 8:30 (вместо 9:00).

Финансовые институты — с 9:30 (вместо 9:00).

В случае реализации этой инициативы водителям и пассажирам общественного транспорта будет нужно выезжать и выходить на работу на полчаса раньше, что позволит более равномерно распределить поток и улучшить ситуацию на дорогах.

Этот вопрос ещё требует дополнительной проработки, но в случае успеха, по словам Отебаева, это будет быстрым шагом в направлении улучшения городской транспортной инфраструктуры и снижения пробок.