В связи с празднованием Наурыза центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать несколько дней, передаёт BaigeNews.kz.

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.