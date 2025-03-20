График работы ЦОНов изменится в Казахстане
Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
102Фото: gov.kz
В связи с празднованием Наурыза центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать несколько дней, передаёт BaigeNews.kz.
Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.
Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.
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