  • 20 Марта, 15:28
  • BAIGENEWS

График работы ЦОНов изменится в Казахстане

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Сегодня, 14:47
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: gov.kz

В связи с празднованием Наурыза центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать несколько дней, передаёт BaigeNews.kz.

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.

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