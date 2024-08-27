  • 27 Августа, 18:21
  • BAIGENEWS

График работы ЦОНов изменится в Казахстане

Сегодня, 17:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
150
Фото: baigenews.kz

В связи с празднованием Дня Конституции центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 30 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"31 августа будет рабочим днём для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты с 9:00 до 13:00", - уточнили в госкорпорации "Правительство для граждан".

С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику - с 9:00 до 18:00, дежурные ЦОНы – до 20:00. При этом, спецЦОНы в будни будут работать до 18:00, дежурные по субботам – до 13:00.

Самое читаемое

Наверх