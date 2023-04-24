График недоступности госуслуг в ЦОНах изменился

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В "Правительстве для граждан" сообщили об изменении графика недоступности государственных услуг по линии недвижимости, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Госкорпорация называла даты с 26 апреля по 9 мая. Теперь же в график внесли изменения.

"Со 2 по 9 мая текущего года также будет приостановлен прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Кроме того, в указанный период граждане не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами", - отметили в НАО "Правительство для граждан".

Переход на новую систему организован в праздничные дни для того, чтобы часть периода, в который ожидается недоступность услуг, выпадала на нерабочие дни.

"При перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости, недопущение коррупционных рисков", - сказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Напомним, ранее сообщалось, что госуслуги по линии недвижимости будут недоступны для казахстанцев с 26 апреля по 9 мая 2023 года. В связи с переходом на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости", будет временно приостановлен прием заявок на оказание услуг по линии недвижимости.

5 апреля 2023 год был подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений". В целях автоматизации оказания государственных услуг в сфере земельных отношений Госкорпорацией проведены работы по запуску информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости". Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных "Регистр недвижимости" и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. По окончании переноса всей информации из баз данных, они будут ликвидированы.