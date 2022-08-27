Градостроительный совет начнёт работу с 14 сентября в Алматы

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Первое заседание градостроительного совета Алматы пройдет 14 сентября. Об этом сообщили в Управлении внутренней политики акимата, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне члены градсовета провели предварительное совещание. Председателем избрали известного архитектора Любовь Нысанбаеву, ее замом стал урбанист Асхат Садуов, секретарем назначена замдиректора НИИ "Алматыгенплан" Айнур Сарбаева.

Заседания совета будут проходить не реже двух раз в месяц в здании "Алматыбасжоспар" (каждую вторую и четвёртую среду месяца).

На рассмотрение совету можно представить материалы на стадии: предпроектных проработок, концепции, мастер-плана, эскиза, проекта и рабочего проекта.

Оценивать их будут по следующим критериям:

соответствие генеральному плану и утверждённым проектам детальных планировок;

соответствие функциональному зонированию, соблюдение красных линий и вертикальных отметок поверхности земли;

соответствие плотности жилищного фонда района размещения проектируемого участка генеральному плану города и проектам детальных планировок;

наличие объектов социальной сферы для проектируемого объекта;

соблюдение архитектурно-пространственной стилистики согласно проектам детальных планировок и генерального плана города;

соответствие решений проекта параметрам инженерных сетей по генеральному плану и проектам детальных планировок.

Утверждать проекты будут методом голосования. Решения совета считаются правомочными, если в заседании приняли участие не менее двух третей его членов. В случае воздержания от голосования член совета обязан приложить к протоколу текст своего особого мнения.

В состав градостроительного совета вошли эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики.

Ожидается, что в заседаниях совета также смогут принимать участие приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов.

Напомним, градсовет создан по поручению акима Алматы Ерболата Досаева для открытого обсуждения и принятия решений по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным проектам.