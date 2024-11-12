  • 12 Ноября, 01:24
  • BAIGENEWS

Градирню павлодарской ТЭЦ-1 заволокло дымом

Сегодня, 00:45
АВТОР
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Instagram / tipavlo.dar Сегодня, 00:45
Сегодня, 00:45
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Фото: Instagram / tipavlo.dar

Градирню павлодарской ТЭЦ-1 заволокло дымом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

Инцидент прокомментировала пресс-служба АО "Евроазиатская энергетическая корпорация". Там заявили, что пострадавших нет.

"Подрядная организация "Альянс ПВ Строй" выполняла работы по демонтажу градирни на территории ФАО "Алюминий Казахстана" - Электростанция". По завершении было зафиксировано задымление. Об этом незамедлительно сообщил инженер-технолог курирующего цеха, после чего информация была передана начальнику смены станции, который оперативно вызвал НГПС и ПАЗ. Разрешение на проведение огневых работ и наряд были изъяты", - сообщили в компании.

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