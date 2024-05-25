  • 25 Мая, 08:15
  • BAIGENEWS

Град размером с крупную фасоль выпал в Актюбинской области

Сегодня, 05:25
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скриншот видео Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
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Фото: скриншот видео

Град размером с крупную фасоль выпал в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Град выпал 23 мая в посёлке Каракудук (бывший Черноводск) Алгинского района.

Как сообщают очевидцы, град побил зерновые и другие культуры, которые сельчане успели посеять.

 
 
 
 
 
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Публикация от Газета Диапазон Актобе (@gazeta_diapazon)

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