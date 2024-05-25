Град размером с крупную фасоль выпал в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Град выпал 23 мая в посёлке Каракудук (бывший Черноводск) Алгинского района.

Как сообщают очевидцы, град побил зерновые и другие культуры, которые сельчане успели посеять.