Град размером с крупную фасоль выпал в Актюбинской области
Сегодня, 05:25
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Сегодня, 05:25Сегодня, 05:25
221Фото: скриншот видео
Град размером с крупную фасоль выпал в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Град выпал 23 мая в посёлке Каракудук (бывший Черноводск) Алгинского района.
Как сообщают очевидцы, град побил зерновые и другие культуры, которые сельчане успели посеять.
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