Ещё один самолёт получил повреждение в Астане

В аэропорту Астаны из-за непогоды пострадал самолёт авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий в столице, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом. Пострадавших нет. Борт заменён, самолёт заправляется, в скором времени вылетит. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в авиакомпании.

Там же уточнили, что воздушное судно, на котором планировалось выполнить рейс КС 983 по маршруту Астана-Атырау, 8 августа во время сильного ветра получило повреждение от удара контейнером. Рейс задержан предварительно на 2 часа в связи с заменой самолёта.

Ранее сообщалось о том, что из-за неблагоприятных погодных условий в службу "скорой помощи" обратились два человека.

5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan.

По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведёт внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов.