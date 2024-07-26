Град и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане на выходных, передаёт BaigeNews.kz.

"В предстоящие дни погоду будет формировать Южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, 27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, 28 июля в области Абай, 29 июля в Восточно-Казахстанской областях временами пройдёт сильный дождь. По РК ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра", - сказано в прогнозе.

На северо-западе, севере, в центре страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днём до +15+25°С, на востоке днём до +23+32°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируются.