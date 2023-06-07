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baigenews.kz Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18
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Фото: baigenews.kz

Град и пыльная буря ожидаются в Астане

ДЧС Астаны предупредил жителей города о грядущем ухудшении погоды, передаёт BaigeNews.kz

8 июня днём в столице ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Сегодня, 21:18
70
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