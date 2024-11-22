Грабители-гастролёры нападали на жителей Алматы по ночам

Полицейские в Алматы задержали ночных грабителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники орудовали преимущественно в Алмалинском районе мегаполиса .

"Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты", - рассказали в алматинской полиции.

Вследствие оперативных мероприятий подозреваемые задержаны.

"Они – приезжие. На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу", — сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в ограблении жителя Актау задержали в Москве.