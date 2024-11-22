Грабители-гастролёры нападали на жителей Алматы по ночам
Они обычно отбирали телефоны и другие гаджеты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицейские в Алматы задержали ночных грабителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленники орудовали преимущественно в Алмалинском районе мегаполиса .
"Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты", - рассказали в алматинской полиции.
Вследствие оперативных мероприятий подозреваемые задержаны.
"Они – приезжие. На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу", — сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в ограблении жителя Актау задержали в Москве.
Самое читаемое
- Секс-рабство школьницы в Кызылорде: глава МВД озвучил новые подробности
- Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: в Казахстан из России доставили подозреваемого
- Землю почти на 1 млрд тенге вернули государству в СКО
- Почему экс-начальника ДП Алматинской области повысили после убийства в Талгаре?
- Путин сделал заявление по Украине