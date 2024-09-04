Грабитель представлялся полицейским в Актобе

Грабитель, представлявшийся полицейским, осуждён на пять лет лишения свободы в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 18 февраля 2024 года гражданин Р. отобрал у прохожего телефон.

"Увидев потерпевшего П., представился сотрудником полиции и потребовал у него документ, удостоверяющий личность. Потерпевший сообщил, что у него с собой нет документа и предложил показать удостоверение личности посредством мобильного телефона. Подсудимый, похитив телефон, скрылся с места происшествия", - сообщили суде.

29 марта Р. вместе со знакомым с целью грабежа подошли к потерпевшему К. Увидев, что мужчина использует беспроводные наушники, подсудимый представился сотрудником полиции, сказал что поступило заявление о краже беспроводных наушников и предложил предъявить гарнитуру для проверки по IMEI-коду. Потерпевший согласился, показал принадлежащие ему AirPods O2.

"Подсудимый сообщил потерпевшему, что для выяснения обстоятельств необходимо пройти в отдел полиции. По пути Р. зашёл в магазин и, вызвав такси, скрылся с места происшествия. Потерпевшему причинён ущерб на сумму 174 000 тенге", - уточнили в суде.

В судебном заседании мужчина лишь частично признал предъявленное обвинение. Тем не менее его отправили в колонию на пять лет.

С осуждённого в пользу потерпевшего К. взыскан материальный ущерб в размере 174 000 тенге. Исковое заявление потерпевшего П. оставлено без рассмотрения на основании его ходатайства, так как осужденный вернул телефон во время следствия.