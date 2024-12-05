Грабитель напал на продавца мобильных телефонов в Акмолинской области

На продавца мобильных телефонов напали в одном из торгово-развлекательных центров в Бурабайском районе Акмолинской области. Грабитель похитил четыре iPhone 15 и iPhone 16, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сумма ущерба составила 1,8 миллиона тенге.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что один из покупателей обратился к продавцу с просьбой разрешить показать телефоны супруге, которая якобы находилась в машине и является инвалидом. Старший менеджер согласился и дал указание выполнить просьбу.

Когда мужчина и продавец вышли на улицу, злоумышленник напал на потерпевшего, вырвал телефоны и скрылся с места происшествия.

Через несколько часов грабителя задержали. Им оказался житель Северо-Казахстанской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он помещён в изолятор временного содержания. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.





