  • 6 Декабря, 00:22
  • BAIGENEWS

Грабитель напал на продавца мобильных телефонов в Акмолинской области

Сумма ущерба составила 1,8 миллиона тенге.

Вчера, 22:59
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 22:59
Вчера, 22:59
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Фото: pxhere.com

На продавца мобильных телефонов напали в одном из торгово-развлекательных центров в Бурабайском районе Акмолинской области. Грабитель похитил четыре iPhone 15 и iPhone 16, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сумма ущерба составила 1,8 миллиона тенге.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что один из покупателей обратился к продавцу с просьбой разрешить показать телефоны супруге, которая якобы находилась в машине и является инвалидом. Старший менеджер согласился и дал указание выполнить просьбу.

Когда мужчина и продавец вышли на улицу, злоумышленник напал на потерпевшего, вырвал телефоны и скрылся с места происшествия.

Через несколько часов грабителя задержали. Им оказался житель Северо-Казахстанской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он помещён в изолятор временного содержания. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.


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